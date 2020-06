Squalo si avvicina ai bagnanti, pescatore lo cattura a mani nude

Ha catturato e immobilizzato uno squalo a mani nude, davanti a decine di bagnanti che riprendevano stupiti e impauriti la scena con i propri smartphone. È accaduto su una spiaggia di Cape Henlopen, negli Stati Uniti e come riporta l'emittente statunitense Fox il protagonista del video, diventato virale, è un pescatore.

L'animale si era pericolosamente avvicinato alla riva e l'uomo ha sfruttato la sua esperienza per immobilizzarlo. Ike Ejiochi di FOX 5 ha poi fatto luce sulla vicenda spiegando che lo squalo aveva un grosso amo incastrato nella bocca e l'uomo si era prodigato per liberarlo poi in un'area a debita sicurezza dagli altri bagnanti.

