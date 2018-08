Lo squalo rapito e camuffato da neonato

Camuffato come un neonato e portato via con un passeggino: in questo modo alcuni 'rapitori' hanno rubato uno squalo da un acquario in Texas, Stati Uniti. Per fortuna, come riporta la Bbc, lo squalo cornuto, che di nome fa Miss Helen, è stato rintracciato e restituito al San Antonio Aquarium e adesso “sta bene e riposando in quarantena”.

Sabato lo squalo è stato prelevato da una vasca aperta da due uomini e una donna, che lo hanno avvolto in una coperta umida e poi posto in un secchio con una soluzione di candeggina. I visitatori dell’acquario hanno contribuito a individuare i rapitori, uno dei quali è stato arrestato. Un dipendente dell’acquario aveva notato subito la manovra sospetta e avvertito immediatamente la direzione, ma i rapitori erano riusciti a caricare Miss Helen in auto e a fuggire.

Alcuni visitatori dell’acquario hanno aiutato la polizia a rintracciare il veicolo ieri, dopo aver visto i filmati della telecamere a circuito chiuso trasmessi da una tv locale. La polizia ha poi scoperto a casa di uno degli indagati una vasta collezione di animali marini. L’acquario di San Antonio ha espresso al speranza che il piccolo squalo, lungo un metro, possa “riprendersi appieno dallo shock e tornare alla casa che conosce”.