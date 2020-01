Si tuffa dalla barca e scompare: sub ucciso da uno squalo in Australia

Uno squalo bianco ha attaccato e ucciso un sub nelle acque nei pressi della città di Esperance nell'Australia occidentale, anche se le autorità non sono state in grado di localizzare il suo corpo.

L'attacco da parte di uno squalo bianco è avvenuto vicino alla West Beach di Cull Island, al largo della costa di Esperance, zona considerata un popolare punto di immersione per i sub. Al momento dell'attacco la vittima si era appena tuffata da una barca, secondo quanto ha riferito la polizia locale.

A bordo, come racconta il quotidiano locale PerthNow, c'era una donna che è stata portata in ospedale in stato di choc. Il corpo dell'uomo non è stato trovato e la polizia, insieme ai sommozzatori, sta conducendo le ricerche nella zona. Questo è il secondo attacco mortale di squalo nella regione in meno di tre anni dopo la morte di un sub 17enne avvenuta vicino a Wylie Bay nel 2017.