Stadio Roma, la cena di Giorgetti con Parnasi e Lanzalone

È ben lontano dall'essere chiusa la vicenda sullo Stadio della Roma, che ha causato un vero e proprio terremoto politico nella Capitale. RomaToday racconta gli ultimi sviluppi.

Raggi sentita in procura

Virginia Raggi è stata sentita dai pm come persona informata sui fatti. La Sindaca, è uscita poco dopo le 17 di venerdì da piazzale Clodio senza rilasciare dichiarazioni. La prima cittadina, estranea alle indagini, ha risposto ad alcune domande sul ruolo di Luca Lanzalone, finito ai domiciliari con l’accusa di corruzione.

Raggi non ha fatto altro che far mettere verbale quanto già spiegato nelle ultime: "Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede (oggi rispettivamente ministro per i Rapporti con il Parlamento e guardasigilli ndr) all'epoca erano del gruppo enti locali, che supportavano i Comuni. Vennero a darci un supporto perchè all’indomani dell’arresto di Marra ci fu uno scossone in Consiglio comunale, e ci presentarono Lanzalone quando chiesi di approfondire lo strumento del concordato preventivo in continuità. Lui ci ha aiutato tantissimo a capire come stavano le cose sulla cubatura", ha detto a Porta a Porta la sindaca giovedì sera.

Poche ore prima di recarsi a piazzale Clodio, Raggi aveva incontrato il dg della Roma Mauro Baldissoni e ribadito che l'amministrazione capitolina è parte lesa. A lungo è stato anche sentito Lanzalone che ha rivendicato la sua innocenza. "Nella mia vita non ho mai compiuto nulla di illecito, respingo con forza ogni addebito", ha detto al gip una delle figure-chiave dell'indagine. La procura contesta all'avvocato genovese un episodio di corruzione per "avere ricevuto dall'imprenditore Parnasi la promessa di consulenze per il suo studio legale per circa centomila euro".

Giorgetti: "Parnasi lo conosco da 15 anni"

"Parnasi lo conosco da 15 anni, a Roma eravamo vicini di casa. L'ultima volta l'ho sentito una settimana fa: la madre aveva un'operazione delicata, mi ha chiesto di pregare per lei". Giancarlo Giorgetti è il numero 2 della Lega, sottosegretario a Palazzo Chigi con pesantissima delega al Cipe e in un'intervista a Il Fatto Quotidiano parla dei suoi rapporti con l'imprenditore Luca Parnasi indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sul nuovo stadio della Roma.

I giornali hanno raccontato la sua cena del 12 marzo con Luca Parnasi e il consulente di Virginia Raggi Luca Lanzalone (il primo arrestato, il secondo ai domiciliari). Quella per cui il costruttore si vanta: "Questo governo lo sto a fa' io". Oggi Giorgetti ironizza: "La cosiddetta cena segreta era un aperitivo... un bicchiere di vino e qualche fetta di salame". E lì avete fatto il governo? Giorgetti ride e dice: "Eeeeh, certo. Via, con tutto il rispetto... Parnasi disse che mi doveva presentare una persona, un contatto che mi poteva tornare utile".

Lanzalone, prosegue il numero due della Lega "Si è presentato come presidente di Acea, ha lasciato intendere che fosse stato l'avvocato di Grillo. In quei giorni vedevo probabile un accordo tra Pd e 5Stelle, lui teorizzava invece che si potesse fare un governo Lega-M5S. Io ritenevo che al massimo potesse stare in piedi un piccolo governo che cambiasse la legge elettorale e poi si tornasse a votare. Comunque Parnasi e Lanzalone non sono mai entrati nel confronto tra noi e i 5stelle, nè direttamente nè indirettamente. I contatti sono sempre stati diretti tra Salvini e Di Maio".

La posizione di Lanzalone

Quanto a Lanzalone Giorgetti insiste: "L'ho classificato come un tentativo dei 5Stelle di avere un contatto laterale o supplementare rispetto a quello che avevo con Di Maio. Ci chiedevamo se fosse un segnale che arrivava da Grillo diverso rispetto a quello pubblico dei 5stelle". Parnasi ha versato a una onlus vicina alla Lega 250mila euro? "Ne sapete più voi di me". Si impegna a rendere pubblici tutti i versamenti di Parnasi alla Lega? "Penso che arrivati a questo punto siano già abbastanza pubblici. Non ho motivo di ritenere che ci sia dell'altro".