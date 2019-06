Star del poker trovata morta nella vasca da bagno

Lutto nel mondo del poker: la bellissima Liliya Novikova, definita da molti la giocatrice 'più sexy di tutta la Russia' è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di Mosca. Secondo una prima ricostruzione riportata da RussiaToday la 26enne sarebbe morta folgorata da nel bagno di casa da una scossa elettrica, scaturita mentre stava ricaricando il suo cellulare e un altro dispositivo.

Il portavoce del comitato investigativo russo ha spiegato che sul corpo della giovane sono stati trovati segni riconducibili ad un trauma da shock elettrico, anche se per scoprire con certezza la dinamica e la causa del decesso bisognerà aspettare l'esito dell'autopsia.

Infatti, altri media locali sostengono che la 26enne possa essere deceduta a causa di un trauma cranico, dopo essere scivolata in bagno. Liliya Novikova era molto conosciuta in Russia e sul web grazie alla sua carriera nel poker, gioco che negli ultimi anni era diventato per lei un vero lavoro. Migliaia i fan in lutto che stanno scrivendo messaggi di cordoglio sulle sue pagine social