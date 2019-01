Il caffè arriva a casa: Starbucks si lancia nelle consegne a domicilio

Il colosso statunitense delle caffetterie Starbucks è pronto a lanciarsi in un nuovo mercato, già al centro di un acceso dibattito, quello delle consegne a domicilio. Il gigante del caffè Usa ha ufficializzato l'ingresso nel mondo del 'delivery', con le prime consegne che avverranno a San Francisco con il supporto di Uber Eats. Come spiega Jefferson Graham su UsaToday, nelle prossime settimane il servizio verrà esteso anche alle città di New York, Los Angeles, Chicago, e Washington D.C.

Come funzionerà il servizio di consegne a domicilio di Starbucks? Il processo sarà molto semplice, simile a quelli già esistenti per l'acquisto di altri prodotti alimentari. Al cliente basterà utilizzare l'app di Uber Eats per ordinare ed entro un tempo massimo di 30 minuti vedrà consegnarsi la merce. Sull'applicazione sono presenti il 95% delle pietanze disponibili da Starbucks, che inoltre ha creato una confezione speciale apposita per le consegne, in grado di mantenere cibi e bevande della temperatura idonea. Il costo aggiuntivo per ricevere a casa una colazione di Starbucks sarò di 2,49 dollari.