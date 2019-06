A Livorno la prima statua in Italia dedicata a Bud Spencer: "Indimenticabile"

E' rimasto nel cuore non solo di coloro che lo hanno conosciuto personalmente, ma anche di quelli che lo hanno amato per i suoi film con Terence Hill, un pezzo di storia del cinema italiano. A Livorno, alla Rotonda, viene inaugurata una statua in memoria di Bud Spencer.

Bud, all'anagrafe Carlo Pedersoli, è morto tre anni fa, il 27 giugno del 2016. Livorno ha deciso di ricordare il "gigante buono" con una statua alla Rotonda di Ardenza (nei pressi della gelateria Adone), inaugurata alla presenza dei figli.

L'iniziativa - racconta LivornoToday - è stata promossa dalla pagina Facebook In Onore di Bud Spencer con il patrocinio e la collaborazione del comune di Livorno e dell'assessorato alla Cultura e di quello allo Sport. La scelta di Livorno non è dettata dal caso, anzi. Alcune scene di due famosi film di Bud Spencer, "Bomber" e "Lo Chiamavano Bulldozer" sono state girati proprio in città.

Per finanziare l'opera e sostenere le spese è stato creato un crowdfunding. E' la prima statua in Italia realizzata per celebrare Bud Spencer.