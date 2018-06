"Quante gliene abbiamo date a Cucchi"

"Con la divisa si sentiva come Rambo". E’ quanto ha riferito in aula davanti ai giudici l’ex moglie di Raffaele D’Alessandro, uno dei carabinieri sul banco degli imputato nel processo bis per la morte di Stefano Cucchi.

Anna Carino - scrive Askanews - ha ricordato in aula tutto il rapporto con D’Alessandro, dalla conoscenza del 2002 sino al matrimonio e poi il trasferimento a casa della madre dell’ex marito. Ma soprattutto ha raccontato alcune confessione che le avrebbe fatto il militare indagato.

In occasione di un servizio tv su Cucchi, D’Alessandro avrebbe infatti detto alla moglie 'Quante gliene ne abbiamo date, però Cucchi era un drogato di merda'. "Me lo disse in dialetto. Dopo alcuni mesi ricevette una convocazione e mi aggiunge che anche altri erano stati pestati da lui ed altri, specie extracomunitari".

Secondo l’ex compagna, la storia della morte del giovane geometra arrestato per spaccio di droga inizialmente non aveva impensierito troppo il militare. "Non era certo preoccupato sino a quando non ricevette la lettera". Poi sempre rispondendo alle domande del pm Giovanni Musarò ha detto: "Quando venni convocata dai magistrati avevo paura. Lui, in seguito alla separazione, aveva avuto reazioni violente. Faceva continue telefonate, minacce, atteggiamenti intimidatori. Litigavamo tantissimo".