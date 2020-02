Più tutele per i malati oncologici: una legge in onore di Steven

"Lotteremo nel suo nome per dare voce alla richiesta di escludere dal limite di 180 giorni di malattia retribuita annuale tutti i malati oncologici". Lo dicono in coro gli ex colleghi di lavoro di Steven Babbi, il 24enne di Cesenatico morto venerdì scorso per un sarcoma di Erwing.

Erano in molti oggi ai funerali di un ragazzo descritto come pieno di vita e di progetti, come ha ricordato il Vescovo Douglas Regattieri: "I giovani abbiano la positività di Steven e il suo senso del dovere sul lavoro". Un senso del dovere che aveva fatto breccia tra i suoi datori di lavoro, Barbara e Rocco De Lucia, i titolari della Siropack, l'azienda che adottò il giovane quando - durante la sua battaglia - anche l'Inps aveva smesso di sostenerlo economicamente.

Assunto nel 2016, a settembre 2017 l'Inps aveva considerato esaurito il suo diritto alle assenze retribuiteper malattia, e la sua azienda, intervenne continuando ad erogargli lo stipendio, i suoi colleghi si offrirono anche per una colletta.

Un gesto encomiabile, che è valso ai due anche un riconoscimento dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La nomina di Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Onorificenza, venne scritto nelle motivazioni, "per la straordinaria prova di umana generosità e sensibilità a sostegno di un loro dipendente gravemente malato e privo della copertura previdenziale".

Nel suo nome, dicono ora in azienda, "lotteremo con ancor maggiore determinazione per tenere viva la sua testimonianza e dare voce alla richiesta di escludere dal limite di 180 giorni di malattia retribuita annuale tutti i malati oncologici, per restituire a ciascun lavoratore quella dignità che Steven ha dimostrato fino alla fine, e per far sì che il nostro Paese destini più fondi alla ricerca"