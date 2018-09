Svelati gli stipendi di Palazzo Chigi: “Casalino prende più di Conte”

Incredibile ma vero: il portavoce del presidente del Consiglio ha uno stipendio più alto dello stesso premier. Rocco Casalino guadagna poco meno di 170mila euro l'anno, mentre Giuseppe Conte ne prende appena 114mila lordi. I dati, svelati dal settimanale l'Espresso, contengono tutti i nomi e gli emolumenti della presidenza del Consiglio.

Nel dettaglio, la cifra intascata dal capo della comunicazione 5 Stelle si compone di tre voci: 91mila euro di trattamento economico fondamentale ai quali vanno aggiunti 59mila euro di emolumenti accessori e 18mila di indennità di diretta collaborazione. Per un totale di poco di oltre 169mila euro annui. Una cifra più alta di quella che spetta a Conte, il quale guadagna 114mila euro lordi all'anno.

Confrontando i numeri con il governo Conte emerge che nel conferimento degli incarichi ('Ufficio del Presidente' e 'Ufficio Stampa e del Portavoce') il budget massimo a disposizione per lo staff del presidente Conte è stato tagliato di oltre 200mila euro rispetto al governo Gentiloni. E quello del numero uno della comunicazione pentastellata non è un caso unico. Lo stipendio di Casalino, infatti, è in linea con quelli dei portavoce dei precedenti presidenti del Consiglio.