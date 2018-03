Stomaco al posto dell'esofago: salvati due fratellini che avevano bevuto la soda caustica

Dopo mesi di calvario sono fuori pericolo. Grazie alla bravura dei medici della Città della salute di Torino, due fratellini che la scorsa estate avevano ingerito per sbaglio della soda caustica potranno avere una vita normale e un’aspettativa di vita pari a quella dei loro coetanei.

Torino, bevono soda caustiva: due fratellini salvati dai medici

La scorsa estate i due bimbi avevano bevuto per errore una sorsata di liquido corrosivo per uso idraulico, incautamente travasato in una bottiglia di una comune bevanda. Dal Pronto soccorso di Ivrea i due piccoli erano stati trasferiti immediatamente presso l'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per eseguire un’esofago-gastroscopia in urgenza.

Nel corso del tempo per alimentare la bambina è stato necessario posizionare chirurgicamente una sonda direttamente nell’intestino, il fratello invece è stato sottoposto ad una nutrizione artificiale in vena.

Stomaco al posto dell'esofago: i due bimbi stanno bene

A distanza di pochi mesi dall’intervento innovativo e dopo l'ultimo controllo di ieri, i bambini stanno bene e sono in grado di nutrirsi per bocca con cibi solidi.

Ai due fratellini, racconta TorinoToday, è stato asportato l'esofago “bruciato” e lo stomaco è stato portato all'altezza del collo al posto dell'esofago stesso. Oggi la bambina ha quasi 4 anni e suo fratello 5 e possono dirsi fuori pericolo dopo mesi e mesi di interventi e calvario.