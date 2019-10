Strada chiusa, ma i lavori restano fermi per 4 mesi: "Costretto a chiudere il mio bar"

"Da maggio non abbiamo guadagni. Ci abbiamo pensato tanto, ma alla fine siamo giunti alla conclusione che chiudere il bar è l'unica soluzione possibile". Non si sa se e quando riaprirà "Crema & Cioccolato", bar di Bellinzago Novarese che non incassa più nulla (o quasi) da diversi mesi. Tutto a causa della chiusura di via Bovio, transennata per permettere l’esecuzione dei lavori alla via stessa, con un progetto portato avanti dal comune. Al danno si è poi aggiunta la beffa: come racconta NovaraToday, dopo le elezioni la nuova amministrazione ha deciso di rivedere alcune parti del progetto.

Progetto e strada sono rimasti fermi a lungo con i lavori iniziati solo pochi giorni fa. In questi mesi di stallo gli esercizi commerciali ne hanno risentito. "La delibera relativa ai lavori è esattamente quella di quattro mesi fa, significa che non sono state fatte modifiche, - dice il proprietario del bar - è stata una presa in giro".

I proprietari si erano già rivolti all'amministrazione per avere spiegazioni in merito alla strada chiusa ma senza alcun lavoro in atto. "Non solo non si guadagna, ma siamo anche in perdita. Lunedì 30 settembre abbiamo fatto un incasso di 25 euro, cifra che appena abbiamo aperto a maggio 2018 era raggiunta neanche in un'ora. Martedì forse abbiamo incassato 40 euro, ma i numeri non cambiano. È stato un disastro tutta l'estate. Non è una decisione facile, io e mia moglie ne parliamo ogni giorno, ne parliamo con la famiglia".

Al momento non si conoscono i tempi di fine lavori: "Non ci sono indicazioni, abbiamo chiesto un incontro ufficiale con il sindaco in Comune per avere delucidazioni, perché non è possibile questa situazione".

Sembrerebbe che nei prossimi giorni possa essere aperto il passaggio pedonale della scuola lato nord: "Magari potremo fare un esperimento e aprire, ma non sappiamo ancora. Al momento siamo solo sicuri dei quattro mesi di lavoro perso".