Dipendente licenziato torna nel birrificio e fa strage: sette morti

Strage negli Stati Uniti, in un famoso birrificio a Milwaukee, Wisconsin. Un uomo licenziato poche ore prima dall'azienda, conosciutissima negli Usa per i suoi marchi Coors e Miller, tornato nella sede della società, la MillerCoors, ed ha aperto il fuoco.

E' di sette morti il bilancio definitivo: l'uomo di 51 anni dopo la strage si è tolto la vita; era stato licenziato nel corso della giornata dallo stabilimento dove lavorano 600 persone.

L'allarme era scattato nel primo pomeriggio, quando la società ha inviato un email ai dipendenti mettendoli in guardia sulla presenza di un uomo armato al secondo piano di un edificio.

La polizia è intervenuta e sono intervenuti anche i tiratori scelti delle "forze speciali", lo Swat, e agenti dell'Fbi.

"E' una giornata tragica per la nostra città - ha detto il sindaco, Tom Barrett - sei famiglie saranno in lutto". La speaker della Camera, a Capitol Hill, Nancy Pelosi su Twitter ha invitato il Congresso a "intraprendere azioni concrete per fermare la violenza armata". "Possiamo trovare la forza e la volontà di agire contro la violenza armata e non accettare mai l'inaccettabile", ha aggiunto Pete Buttigieg, candidato alle nomination democratica per le elezioni presidenziali di novembre.

Il tema delle armi facili ciclicamente torna d'attualità, ma è difficile pensare a una stretta a breve negli Usa su vendita e licenze.