Spagna, la strage delle studentesse Erasmus: "Caso archiviato"

Sono state archiviate le indagini sulla tragedia che il 20 marzo 2016 costò la vita a 13 studentesse del progetto Erasmus tra le quali 7 italiane. Le giovani stavano viaggiando su un autobus diretto da Valencia a Barcellona quando, forse a causa di un colpo di sonno dell'autista, il mezzo è uscito di strada, ha sfondato il il guard rail ed ha invaso la corsia opposta. Quindi il frontale ad alta velocità con una macchina (video).

Secondo La Nazione il giudice che doveva decidere se far aprire o meno il processo ha stabilito che non ci sono elementi per procedere. E' la terza volta che il caso viene archiviato. I legali delle famiglie potranno rivolgersi alla Corte d'Appello, ma come spiega Cinzia Zanaboni, legale della famiglia di una delle vittime, "bisogna evitare di ritrovarsi di fronte di nuovo allo stesso giudice, perché questo è tecnicamente possibile, e rivolgersi direttamente alla Corte di Tarragona".

L'incidente avvenne infatti proprio nei pressi di Tarragona: sul quel bus viaggiavano 57 persone, di ventidue nazionalità, nessuno spagnolo: avevano trascorso una serata di festa a Valencia. Poi lo schianto.

Ieri la vicenda è stata al centro di una mozione approvata dall'Aula del Consiglio regionale della Toscana all'unanimità che impegna la Giunta ad attivarsi, mediante ogni iniziativa utile, nei confronti del Governo e del Parlamento affinché, anche alla luce della possibile riapertura del caso da parte delle autorità giudiziarie spagnole, queste si facciano carico di supportare con tutti i mezzi a disposizione i genitori della studentessa toscana, nella battaglia, dolorosa ma necessaria, per l'affermazione definitiva della verità.