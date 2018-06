Madre e tre figli trovati morti in casa, il padre è in fin di vita: ipotesi omicidio-suicidio

Dramma a Gunzenhausen, in Baviera. Una madre e i suoi figli di tre, sette e nove anni sono stati ritrovati morti in casa, mentre un uomo è stato ritrovato gravemente ferito all'esterno. Lo riferiscono fonti di polizia. Al momento sono ancora completamente sconosciuti i contorni della vicenda, scrive Die Welt.

La polizia ha fatto sapere di essere stata avvisata da un testimone poco prima delle sei del mattino. All'esterno della casa, gli agenti hanno trovato l'uomo, un 31enne, con ogni probabilità marito della donna uccisa e padre dei suoi tre bambini, che aveva subito gravi lesioni in seguito a una caduta dall'alto. Ora si trova ricoverato in ospedale, in pericolo di vita.

In Gunzenhausen wurde heute Morgen eine 29-jährige Mutter und ihre drei Kinder tot in der Wohnung aufgefunden, der Vater lag schwer verletzt vor dem Haus. Die Polizei ermittelt. pic.twitter.com/4VycqDbHkF — BR_Franken (@BR_Franken) 26 giugno 2018

Secondo le prime ipotesi, l'uomo avrebbe ucciso la moglie e i figli e poi avrebbe tentato di suicidarsi