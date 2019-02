Entra nella fabbrica dove lavorava e fa strage degli ex colleghi

Ha aperto il fuoco nel magazzino di una fabbrica di Aurora, 65 chilometri a ovest di Chicago, nell'Illinois, provocando la morte di 5 persone e il ferimento di cinque agenti della polizia arrivati sulla scena. Gary Martin, 45 anni è rimasto vittima del conflitto a fuoco ingaggiato con gli agenti di Polizia

Le indagini sono in corso e ci vorrà del tempo prima di capire il perché il killer abbia agito: Martin era un dipendente della Henry Pratt Co ed era stato licenziato proprio ieri, come ha reso noto Kristen Zimen, a capo della polizia di Aurora.

La vera emergenza negli Stati Uniti sono le armi e Donald Trump si trova in difficoltà nel confermare le sue promesse elettorali.

Intanto è stato depositato il primo ricorso giudiziario contro la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del presidente americano alla ricerca di fondi per la costruzione del muro alla frontiera con il Messico. L'ong Public Citizen ha reso noto di aver avviato una azione giudiziaria presso la corte distrettuale di Washington: "Abbiamo querelato Trump per la sua finta emergenza nazionale. Se passa questo, non ci sarà più una idea condivisa su cosa sia una emergenza, su chi possa esserne colpito e di come potranno essere pretesi poteri di emergenza. Rifiutiamo di tollerare questo scivolamento verso l'autoritarismo". Anche il governatore della California Gavin Newsom ha anticipato una querela.