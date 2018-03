Strage di Latina, Antonietta all'amica: "Volevo un altro padre per le bimbe"

Antonietta Gargiulo mandava messaggi alle persone a lei vicine per far conoscere ciò che le stava accadendo ma forse non avrebbe mai pensato che gli atti intimidatori si trasformassero nella furia omicida. Mentre "Tonia" è ancora in ospedale venerdì sono stati officiati i funerali delle due figlie Alessia e Martina, uccise da Luigi Capasso, l'ex marito e carabiniere da cui si era separata.

"Volevo una vita migliore per le mie figlie, un padre migliore e questo mi ritrovo". Sono drammatici gli ultimi messaggi vocali che Antonietta Gargiulo ha inviato all'amica.

La 39enne si sentiva braccata dal carabiniere e così si sfogava: gli audio trasmessi in esclusiva da Quarto Grado.