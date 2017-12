Strage la notte di Natale: uccisi mamma e i figli di 11 anni e 10 mesi

Strage di Natale negli Stati Uniti. Una madre i i suoi due figli, uno di 11 anni e l'altro di appena 10 mesi, sono stati uccisi in un complesso residenziale a Phoenix, in Arizona. L'uomo sospettato del triplice delitto è stato arrestato dopo una lunga trattativa, in cui il presunto assassino ha aperto il fuoco contro la polizia.

Secondo quanto riporta Fox43, Jonathan Howard, portavoce del dipartimento di polizia di Phoenix ha rivelato che la donna uccisa e l'uomo avevano “questi due bambini in comune”, ma che la polizia sta lavorando per capire la natura della loro relazione.