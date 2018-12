Strage di nobili nel castello: conte uccide padre, fratello e matrigna

L'ennesima lite in una famiglia dell'alta nobiltà austriaca si è trasformata in una stragea a Stetten, piccolo centro di 1.300 abitanti a trenta chilometri da Vienna. Il conte Tono Goess, probabilmente in preda ad un raptus, ha imbracciato il fucile a pallettoni e ha ucciso con cinque colpi il padre Ullrich Goess-Enzenberg, di 92 anni, per poi rivolgere l'arma contro il fratello minore Ernst, 52 anni, e la matrigna, la contessa Margherita Cassis Faraone, 87 anni, originaria di Terzo di Aquileia (Udine), molto conosciuta in Friuli per il suo ruolo nel mondo della cultura.

Il triplice delitto si è consumato al piano nobile della dimora di famiglia dei conti Goess, e secondo quanto riporta la stampa austriaca, dietro alla strage compiuta da Tono Goess ci sarebbero stati dei problemi riguardanti un'eredità. Secondo quanto riporta sito oe24.at i rapporti tesi si sarebbero palesati in occasione del compleanno di Johann Ulrich von Goess, la scorsa settimana. Si parla di "grande tensione", con particolare riguardo al destino di una società vitivinicola di proprietà della famiglia e su come dovesse esserne gestita l'eredità. In base a quanto riportato anche la contessa Faraone avrebbe avuto un ruolo nella querelle, perorando la causa del marito e alimentando così la distanza con il figlio.

La confessione

Arrestato dalla polizia Tono Goess, 54 anni, ha subito confessato. Gli agenti hanno trovato due fogli in cui l'omicida esprimeva tutta la sua frustrazione per il proprio stato di salute e per i rapporti con i familiari, deteriorati anche a causa di disaccordi nella gestione dell'azienda vitivinicola di famiglia, seguita dai due fratelli dopo che una terza sorella ha lasciato da alcuni anni l'Austria e gli affari per convertirsi alla religione islamica. Appena una settimana fa la famiglia si era radunata nella dimora di Stetten per festeggiare il 92esimo compleanno del capostipite Ullrich. E anche in quella circostanza non erano mancati i momenti di tensione.