"L'Italia mi piace e voglio integrarmi onestamente: da oggi pulisco le strade"

BOLOGNA - "Dio mi ha dato due mani e una testa e non voglio chiedere l'elemosina". BolognaToday ha incontrato John Ejor, cittadino nigeriano di Agbor, città dello Stato del Delta, che da 4 anni vive in Italia: E' lui "l'autore" del singolare cartello esposto in via Saragozza: "Desidero integrarmi onestamente ed essere utile alla città. Da oggi cerco di contribuire alla pulizia delle strade".

Ha 39 anni, ma ne dimostra 10 in meno, è cristiano ed è andato a scuola fino a 12, quando, racconta, si è trovato di fronte alla prima morte violenta; quella di suo padre e più tardi a quella dei suoi due fratelli. Gli è rimasta una sorella che vive in Nigeria con la madre senegalese.

"Sono arrivato come tanti, mi sono imbarcato in Libia, sono stato qualche tempo a Rovigo e da due anni sono a Bologna".

Ai nigeriani viene spesso concessa la protezione sussidiaria e quindi anche a John che ha un permesso di soggiorno valido 5 anni, del resto il gruppo fondamentalista Boko Haram è parecchio attivo nel Delta del Niger, area ricca anche di risorse petrolifere.

Dove vivi?

"In pratica per strada, dove capita, a volte vado nel dormitorio della Caritas, ma quando è pieno dormo qui in centro". John non ha mai avuto un passaporto: "Non ne ho mai avuto bisogno e non viene richiesto per fare la traversata in barca - ovviamente - ora sto facendo le pratiche, mi hanno chiesto la marca da bollo e tre foto".

Ci tiene a sottolineare "sono sconosciuto alla Polizia, non ho precedenti, non commetto reati. L'Italia mi piace, anche Bologna, ho sentitò però che il governo ce l'ha un po' coi migranti.... ".