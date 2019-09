Chiede aiuto a un uomo per cambiare una gomma, studentessa rapita e uccisa

Una studentessa brasiliana è stata rapita e uccisa da un uomo che si era offerto di aiutarla per cambiare uno pnuematico. Il corpo di Mariana Bazza, 19 anni, è stato trovato ai margini di una strada sterrata a Itápolis, nello Stato di San Paolo, nei pressi di una piantagione di canna da zucchero.

La ragazza era stata vista l’ultima volta all’uscita da una palestra nella cittadina di Bariri. Le videocamere di sorveglianza presenti fuori dalla palestra hannoripreso il presunto assassino mentre si avvicinava a lei, offrendosi di aiutarla a cambiare la gomma della sua auto. Secondo le testimonianza raccolta dalla polizia, l’uomo – il 37enne Rodrigo Pereira Alves – avrebbe in precedenza tagliato lo pneumatico per poi avere il pretesto di avvicinare la ragazza. Gli investigatori sono riusciti a risalire al sospetto anche grazie a una fotografia scattata dalla stessa Mariana – l’ultima azione compiuta dalla ragazza con il suo cellulare – mentre era impegnato a cambiare la gomma. La giovane aveva inviato la foto ad amici e parenti, per mostrare cosa era accaduto, come scrive G1, portale di informazione del gruppo Globo.

L'omicidio di Mariana Bazza sconvolge il Brasile: mille persone al suo funerale

Dopo l’arresto, Rodrigo Pereira Alves avrebbe rivelato agli inquirenti dove si trovava il corpo della ragazza uccisa, negando però di essere il responsabile dell’omicidio e accusando una seconda persona. La polizia però, come riferiscono i media locali, ritiene irrealistica la sua versione, poiché non risultano prove della partecipazione al delitto da parte di un’altra persona. L’arrestato ha precedenti di polizia per stupro e rapina e ha scontato un periodo agli arresti domiciliari. La polizia sta continuando ad indagare per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La morte di Mariana Bazza ha suscitato profonda commozione. Ai suoi funerali, nel cimitero comunale di Bariri, hanno partecipato più di mille persone.