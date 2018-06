Studenti regalano 1.700 euro al bidello per mandarlo in ferie: lui scoppia in lacrime

Un gesto di generosità che lo ha commosso fino alle lacrime. Herman Gordon, bidello all'ateneo di Bristol, non avrebbe mai immaginato che gli studenti della locale università britannica sarebbero arrivati a tanto per ringraziarlo dei suoi sorrisi e della sua gentilezza. "Caro Herman - scrivono i ragazzi in una lettera - vogliamo ringraziarti per l'energia positiva che ci hai dato in questi anni. Hai illuminato i nostri giorni e ti vogliamo bene".

Herman ha ricevuto in regalo 1500 sterline (1700 euro circa) raccolti da ben 230 studenti attraverso la piattaforma di crowdfunding Just Giving. Così Herman, che ha letteralmente benedetto i suoi benefattori, potrà volare in Giamaica insieme alla moglie per andare a trovare la loro famiglia dopo quattro anni di assenza dal Paese natale. Gordon, appena ricevuta la busta, non è riuscito a trattenere l'emozione ed è scoppiato a piangere.