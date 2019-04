Ragazzina adescata sul web, poi violentata e filmata dal 'branco': quattro arresti

Ancora un'aggressione con violenza sessuale, ancora un branco che abusa di una giovane vittima e la filma. Stavolta è successo nel primo hinterland di Milano la notte prima della Vigilia dello scorso Natale. Dopo più di tre mesi di indagini sono stati arrestati i presunti responsabili, per cui è scattata un'ordinanza di custodia cautelare.

Violentata e filmata a Milano la Vigilia di Natale

Come riporta Nicola Palma su Il Giorno, la ragazzina (di cui non forniremo né età né nazionalità, da parte degli investigatori c'è massimo riserbo soprattutto per tutelare la vittima) avrebbe conosciuto sui social uno dei giovani nel branco. La notte prima della Vigilia di Natale sarebbe stata attirata in un appartamento del primo hinterland di Milano per partecipare a una serata tra amici. E proprio lì si sarebbe consumata la violenza: la giovane sarebbe stata bloccata e abusata dai quattro ragazzi nonostante li implorasse di lasciarla andare. Non solo: durante la violenza uno degli stupratori avrebbe anche fatto un filmato con il proprio smartphone.

Terminato l'incubo la ragazza ha trovato il coraggio di denunciare tutto alle forze dell'ordine ricostruendo quello che le era successo. Sono così scattate le indagini dei poliziotti della squadra mobile della Questura di Milano — coordinate dal pool di magistrati guidato dall’aggiunto Maria Letizia Mannella — che hanno portato all'arresto dei presunti stupratori, due dei quattro sarebbero parenti tra loro. Gli investigatori, in particolare, si sono concentrati sui siti indicati dalla vittima e con il suo primo interlocutore, successivamente sono riusciti a identificare gli altri tre sospettati e a chiudere il cerchio. I quattro presunti responsabili, uomini tra i 20 e i 30 anni, nelle prossime ore saranno sottoposti all'interrogatorio di garanzia.