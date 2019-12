Ondata di suicidi in azienda, condannato l'ex ad di France Telecom

Un anno di carcere e 15mila euro di multa: questa la condanna che i giudici di un tribunale francese hanno emesso nei confronti di Didier Lombard, l'ex amministratore delegato di France Telecom, per una serie di suicidi di dipendenti della compagnia telefonica francese che dal 2013 ha preso il nome di Orange. Come riporta Le Figaro, i giudici hanno ritenuto Lombard e altri dirigenti dell'azienda, anche loro condannati con pene più lievi, responsabili di "vessazioni morali" utilizzando metodi "proibiti" adottando, tra il 2007 e il 2008, politiche aziendali tese a ridurre il personale. Una pressione psicologica tale da spingere alcuni lavoratori a togliersi la vita.

I giudici hanno condannato anche la società, imponendo una multa di 75mila euro. Lombard può usufruire della sospensione di otto mesi della pena: restano quindi quattro mesi da scontare. Lombard ha annunciato che farà ricorso contro la sentenza che, ha detto il suo avvocato, è "un totale errore" dal punto di vista legale.

La società invece ha fatto sapere che non ricorrerà in appello. L'azienda ha ricordato che dallo scorso ottobre sta lavorando una commissione per valutare gli indennizzi per i familiari dei dipendenti che si sono suicidati. L'obiettivo è quello di arrivare a "indennizzi accettabili" evitando dispute legali "lunghe, costose e soprattutto dolorose".