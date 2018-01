Accusato di aver violentato la figlia, papà si suicida. La prof: "Tremavo leggendo quel tema"

Accusato di aver violentato la figlia di 14 anni, si è tolto la vita impiccandosi. L'uomo - 53enne di Roccasecca (Frosinone) - è stato trovato all'interno della chiesa dedicata a San Tommaso d'Aquino in località Castello, nel centro storico della cittadina, dai carabinieri del paese che non lo avevano trovato in casa ed hanno immediatamente attivato le ricerche. Era stato arrestato la scorsa settimana con l'accusa di aver violentato più volte la figlia minore che aveva raccontato dei presunti abusi in un tema a scuola.

Nel frattempo, scrive FrosinoneToday, la docente di Italiano che insegna presso l'Istituto Tecnico di Cassino frequentato dalla 14enne, racconta cosa ha spinto lei e il dirigente scolastico ad allertate la Polizia di Stato. "Quando ho iniziato a leggere credevo fosse un incubo. Tremavo. Ogni parola pesava come un macigno. E più andavo avanti nella lettura, più mi rendevo conto che la storia di quel tema era vera. Drammaticamente vera. Per questo ho informato il dirigente".