I 'suoi' studenti si sbronzano e svegliano il vicinato, prof scrive 50 lettere di scuse

I "suoi" studenti si ubriacano durante la festa organizzata per la fine delle lezioni, lui (il prof) prende carta e penna per scusarsi con in vicini.

Il professor Alessandro Zennaro, direttore del dipartimento di psicologia dell'Università di Torino, ha iniviato 50 lettere ai residenti del civico 10 di via Verdi per scusarsi a nome dell'Ateneo, che nel frattempo aveva ricevuto numerose segnalazioni di protesta.

Il prof non usa mezze parole per quanto accaduto.

"Mi è stato riferito - ha scritto in un passaggio della lettera - che già in passato si erano verificati episodi simili e che, in ragione di ciò, il mio predecessore aveva optato per non autorizzare tali manifestazioni. La difficile situazione del corso in laurea in scienze e tecniche psicologiche mi aveva portato ad attribuire fiducia alla rappresentanza studentesca.

"Evidentemente - prosegue il prof - ho commesso un errore. Chiedo dunque scusa ai condomini per quanto occorso, assicurando che non verranno più autorizzate manifestazioni di tale natura nel cortile di via Verdi 10".

Secondo le proteste, numerosi studenti, completamente ubriachi, si erano messi a cantare canzoni a squarciagola nel cortile svegliando gran parte dei residenti.