Suona il violino mentre viene operata per un tumore al cervello (video)

Operazione con la tecnica asleep-awake al King’s College Hospital di Londra, dove una donna di 53 anni è stata operata per un tumore al cervello. A Dagmar Turner, questo il nome della paziente, è stato chiesto di suonare il violino durante l’intervento, per permettere ai chirurghi di non danneggiare le parti del cervello che controllano i movimenti e la coordinazione delle mani. L’operazione è stata portata a termine con successo.

La donna aveva scoperto nel 2013 di avere un glioma di secondo grado. Il tumore, spiegano dal King’s College hospital, si trovava nel lobo frontale destro del suo cervello vicino a un'area che controlla i movimenti di precisione della mano sinistra. Dagmar ha spiegato ai medici il suo amore per il violino e ha trovato un alleato nel professor Keyoumars Ashkan.

"Suono da quando avevo 10 anni. Il pensiero di perdere la capacità di suonare è stato straziante ma, essendo lui stesso un musicista, il professor Ashkan ha capito le mie preoccupazioni" ha commentato Dagmar Turner. I medici hanno spiegato di essere riusciti a rimuovere oltre il 90 percento della massa tumorale, senza compromettere la piena funzionalità della mano sinistra.

