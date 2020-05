Suor Alfredina morta a 99 anni dopo aver sconfitto il coronavirus

A 99 anni suor Alfredina Zambelli aveva sconfitto il coronavirus. Il prossimo 11 giugno avrebbe compiuto cento anni ma il suo fisico debilitato non ha retto. La religiosa è morta circondata dalle consorelle, le suore Adoratrici di Rivolta D’Adda in provincia di Cremona. Nata a Pandino nel 1920, nel cremonese, era entrata in convento nel 1940 e aveva preso i voti due anni dopo.

Dopo aver contratto il coronavirus, suor Alfredina si era ripresa. L’ultimo tampone venerdì aveva dato esito negativo. Il tempo di comunicarle per telefono alle nipoti, poi lo sforzo sostenuto fino a quel momento ha avuto il sopravvento e il giorno dopo la religiosa è morta.

Sul sito della casa madre è comparso un ricordo di suor Afredina, descritta come “una persona di una carica vitale straordinaria, allegra sempre, vivace oltremodo, creativa e capace di costruire relazioni con tutti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Non c’era categoria di persone che non entrasse nel suo cuore: vicinissima ai bambini con quel suo modo gioioso di affrontare e vedere le cose; aperta e sincera con gli adulti, capace sempre di far vedere il lato bello della realtà; attenta fino alla fine ai malati, agli anziani, ai sofferenti”, scrivono le consorelle.