Frida, Sophia e le altre: per l'8 marzo le donne diventano 'super'

In tutta Italia l'8 marzo si celebra la Festa della Donna, ma a Firenze c'è stato uno street artist che ha voluto celebrare l'avvento di questa giornata speciale in un modo molto speciale, anzi 'super'. Negli ultimi giorni, girando per le vie del capoluogo toscano era possibile avvistare le opere che ritraevano otto superdonne della storia, con l'aggiunta della celebre 'S' di Superman (o di Supergirl).

Parliamo di donne che hanno lasciato il segno nella storia (alcune vere, altre di fantasia), primeggiando nei rispettivi ambiti: Sophia Loren, Frida Kahlo, Rita Levi Montalcini, Nefertiti, Margherita Hack, ma anche la principessa Leila di Guerre Stellari, la Madonna.

All'appello manca l'ottava donna, che non è ancora stato svelato. Un segreto come l'identità di LeDiesis (Le#), autore (o autrice) di queste opere che ha preferito rimanere nell'ombra, ma ha spiegato a FirenzeToday lo spirito di questa iniziativa.