SuperEnalotto, fa lo stesso sogno per due volte: poi gioca e sbanca tutto

Ha vinto 630mila euro al SuperEnalotto "grazie" ad un sogno premonitore, anzi due sogni per essere precisi. Questo almeno è quello che ha raccontato la fortunata all’agenzia Agipronews. La vincita risale allo scorso 5 aprile, quando in provincia di Varese è stato centrato un 5+1 da oltre 600mila euro. A distanza di dodici giorni la vincitrice si è già presentata all’ufficio premi della Sisal di Milano per riscuotere il premio.

Ma la notizia è un’altra: prima della giocata vincente, la donna avrebbe sognato per ben due volte di sbancare al SuperEnalotto. Intendiamoci: questo è ciò che racconta una delle pochissime fortunate ad aver vinto una cifra significativa ad un gioco a premi (ricordiamo che le possibilità di centrare un 6 al SuperEnalotto sono una su 122 milioni, praticamente nulle). Ma ad ogni estrazione, i sogni infranti sono molti di più di quelli che si realizzano e la maggior parte (per non dire la totalità) dei sogni premonitori, finiscono per essere disattesi.

SuperEnalotto, un 5+1 da ben 630mila euro

Ciò detto ecco cosa racconta la vincitrice: nelle settimane precedenti all’estrazione, per due volte consecutive la donna aveva sognato di vincere al SuperEnalotto. Così, anziché giocare solo la sua "sestina classica", con numeri legati a ricordi personali, la donna ha puntato anche su due combinazioni casuali che le erano state assegnate lo scorso dicembre per l’iniziativa '20 Nababbi a Natale'.

Ebbene, proprio una di queste schedine si è rivelata quella vincente. La giocatrice ha saputo della vincita solo il giorno dopo, quando si è recata in ricevitoria in compagnia del marito. A quanto pare la coppia non ha molti grilli per la testa. I due hanno già fatto sapere che con i aiuteranno economicamente i tre figli, mentre ciò che avanza verrà custodito sapientemente in banca.