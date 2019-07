Rassegna / Italia

Vince 100mila euro al Superenalotto ma non li ritira: la vincita torna allo Stato

Tempo scaduto per il fortunato vincitore del concorso del 20 aprile scorso, forse ignaro di avere tra le mani il biglietto vincente. Nessuno si è presentato a reclamare la vincita. Ma non è il solo: sono in 8 ad essersi persi il biglietto vincente?