Vince 100mila euro al SuperEnalotto, ma se ne accorge un mese dopo 

Aveva vinto 100mila euro con una giocata al SuperEnalotto, ma per oltre un mese era rimasto latitante, senza riscuotere la super vincita, messa a segno nell'edicola Cartolandia di piazza Marinai, a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Poi, dopo diverse settimane nell'ombra, il fortunato giocatore è uscito allo scoperto e domenica mattina ha fatto la sua apparizione per riscuotere il premio.

Si tratterebbe di un uomo sui 50 anni, come ha riportato Antonio Bertelli, intervistato dal Gazzettino in un articolo di Alessandro Vecchiato: “ È venuto domenica mattina racconta Bertelli quando c'era il mio socio; appena messo il tagliando nella macchina che li verifica, si è illuminata, dicendo che sarebbe dovuto andare a ritirarla in sede Sisal a Milano”.

Il giocatore ha preferito rimanere anonimo e, secondo il racconto del titolare di Cartolandia, non si era accorto di avere in tasca un 'ricco' tagliando: “Questa volta non sapeva di aver vinto. Non si aspettava di essere in possesso del biglietto vincente”. Forse, proprio per questo motivo la vincita è rimasta non incassata per un mese. Secondo il codice riportato sul sito della Sisal (6971A427007F-2) l'estrazione fortunata, per questo giocatore, dovrebbe essere quella del 31 marzo scorso. Il giocatore di Mogliano può così ritenersi doppiamente fortunato, in primo luogo per il bel gruzzolo portato a casa, e in seconda battuta perché ha controllato il tagliando in tempo per poter riscuotere il ricco premio. Altrimenti, ad essere doppia sarebbe stata la beffa.