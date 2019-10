SuperEnalotto, si fa vivo il vincitore dei 209 milioni di euro

Mancava oramai poco più di un mese all’ora X, quella in cui avrebbe perso tutto. Si temeva il peggio. E invece il giocatore che lo scorso 13 agosto ha vinto una cifra record al SuperEnalotto si è finalmente fatto vivo. Non di persona, ma questo conta poco. Come spiega in una nota la Sisal SpA, concessionaria del SuperEnalotto, la schedina vincente del Jackpot record da oltre 209 milioni di euro "è stata presentata per le procedure di ritiro del premio, a cura di un Ente Bancario incaricato dal vincitore, che mantiene dunque l’assoluto anonimato".

La vincita più alta della storia del SuperEnalotto

Si tratta della vincita più alta mai assegnata nella storia del SuperEnalotto. La schedina fortunata era stata acquistata al Bar Marino di Lodi ed elaborata con il sistema Quick PIck, ossia con i numeri generati casualmente.

Il costo del tagliando? Due euro. "Questo significa che si tratta quasi certamente di una persona che non è esperta del gioco - aveva spiegato la titolare all’indomani della vincita - e che quindi a maggior ragione non si aspettava di vincere e per di più una cifra simile. Noi abbiamo un desiderio: che il vincitore divida la sua vincita con chi intorno a lui o lei ha veramente bisogno".

A guadagnarci come sempre sarà anche lo Stato. Alle vincite superiori ai 500 euro, infatti, si applica una commissione del 12%. In questo caso, quindi, 25 milioni di euro di tasse. Anche 184 milioni e rotti comunque non sono proprio da buttare.