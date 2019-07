Si cercano otto vincitori del SuperEnalotto: rischiano di perdere il premio

Realizzare il colpo della vita e non incassare il premio. Per chi gioca si tratta (forse) del peggior incubo possibile, ma in realtà episodi del genere sono tutt’altro che rari. Basti pensare che dal 2010 al 2016 considerando solo Lotto e lotterie non sono stati ritirati premi per 353 milioni, circa 49 milioni l'anno. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda il concorso Pasqua 100x100 collegato al SuperEnalotto.

Come riporta Agimeg, dei 100 premi da 100mila euro assegnati durante il concorso speciale dello scorso 20 aprile, sono otto i premi non ancora riscossi: e non resta molto tempo, perché la scadenza ultima è fissata per venerdì 19 luglio. Le Regioni dove sono state effettuate le vincite non riscosse sono Lombardia (due vincite a Milano), Lazio (Anzio), Calabria (Bianco), Veneto (Rovigo), Campania (Nocera Inferiore) ed Emilia Romagna (Mercato Saraceno e, appunto, San Leo). Qui l'elenco delle vincite non ancora riscosse.

Tra gli esercizi baciati dalla fortuna c’è il Bar Sport di San Leo, nell’entroterra di Rimini: "Quel giorno i turisti non erano tanti, sicuramente si tratta di uno del posto" hanno spiegato le titolari al Corriere di Bologna, invitando il vincitore del premio a farsi vivo.

Ricordiamo che i premi non ritirati finiscono in un fondo cassa dove giacciono tutte le vincite non riscosse negli ultimi 7 anni.