Lascia il suv in divieto di sosta e lo ritrova verniciato di blu

C'è un "vendicatore" per le strade di Crema che imbratta le auto parcheggiate dove non dovrebbero? Se lo sono chiesti in molti dopo che è diventata virale la foto di un suv bianco verniciato di blu, parcheggiato dove c'era un cartello di divieto di sosta temporaneo per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale.

La realtà però è molto meno fantasiosa. Nessuna ritorsione degli operai addetti alla sistemazione della segnaletica, nessuna multa "creativa" da parte della polizia locale, nessuna vendetta. Semplicemente, come ha spiegato il Comune di Crema con un post sulla propria pagina ufficiale, "si è trattato della rottura del tubo del macchinario, che ha una sua pressione interna, e ha schizzato il colorante in modo incontrollato".

La propietaria del suv è già stata contattata, l'assicurazione calcolerà il danno e la Gestopark la rifonderà.

"Approfittiamo del piccolo incidente per ricordare che da oggi fino al 19 aprile ci saranno questi lavori di rifacimento, opportunamente segnalati dai cartelli di temporaneo divieto di sosta", conclude il Comune di Crema.