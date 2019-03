Negozio di abiti da sposa svaligiato dai ladri, titolare in lacrime

A Roncadelle, nel Bresciano, i ladri hanno completamente ripulito un negozio di abiti da sposa. Il blitz nella notte tra venerdì e sabato.

"Hanno distrutto tutto e hanno rubato tutto" racconta la titolare in un video condiviso su facebook. "Sono riusciti a svuotarmi un intero negozio. Io non so chi sia stato e veramente non ho più parole".

La donna fatica a trattenere le lacrime e mostra a tutti la desolante scena del suo negozio completamente ripulito. Non c'è più niente: tutti gli abiti da cerimonia, circa un centinaio, sono stati portati via dall'attività di via Nikolajewska. "Questa è l'Italia - continua - uno si fa un mazzo tanto per riuscire a dar lavoro a tante famiglie che pagano le tasse e questi sono i risultati".

"Se andate in posti dove ci sono abiti scontati a prezzi stracciatissimi - continua la donna -, non vi domandate da che parte sono arrivati? Domandatevelo a un certo punto. Perché in negozi come questo ci sono famiglie che lavorano che si vedono portar via tutto. Prima di fare un acquisto stupido domandatevi a chi possono averlo tolto".

Un colpo studiato nei minimi dettagli: prima di entrare in azione, i malviventi hanno sradicato dal muro il sistema di video sorveglianza e l'allarme. Hanno quindi agito industriati e nessuno si è accorto di nulla. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Brescia, svaligiato negozio di abiti da sposa: video