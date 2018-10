In coma dopo un infarto: si sveglia mentre la moglie partorisce

Tutto era in fermento nella casa della famiglia Goette, in Minnesota (Stati Uniti), per la nascita del primo figlio di Ashley ed Andrew. Ma proprio qualche giorno prima del parto qualcosa ha messo a rischio la felicità e l'integrità del nucleo familiare. Come raccontato dalla stessa Ashley ai media statunitensi, una notte la donna si è accorta che qualcosa non andava: “Mentre dormiva ho notato che Andrew stava soffocando. Poi ho chiamato subito il 911”. Quando i medici sono arrivati hanno trovato il ragazzo in arresto cardiaco e lo hanno trasportato di corsa allo United Hospital di Saint Paul.

A causa dell'infarto il cervello di Andrew era rimasto per diversi minuti senza ossigeno, così i medici, per evitare importanti danni cerebrali, hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva in stato di coma indotto. La prima prognosi dei dottori è stata terribile: “Tac e risonanza magnetica hanno evidenziato lesioni cerebrali diffusi – ha spiegato Ashley a Ndtv – gli specialisti mi hanno detto di prepararmi al peggio e che probabilmente Andrew non si sarebbe mai più svegliato”.

Ma il richiamo della vita era troppo forte, così, qualche giorno dopo il ricovero, è successo il miracolo. Le condizioni di Andrew sono migliorate improvvisamente e i medici hanno potuto ridurre le dosi di sedativi, proprio mentre Ashley veniva portata in sala parto per mettere al mondo il loro primo figlio. Nello stesso momento in cui il piccolo Lennon (così hanno deciso di chiamarlo) vedeva la luce, in un'altra stanza dell'ospedale Andrew apriva gli occhi e usciva dal coma. Adesso il ragazzo sta meglio e, anche se dovrà sottoporsi ad una lunga riabilitazione, lo potrà fare con uno stimolo in più: l'amore per il piccolo nuovo arrivato. La famiglia Goette ha iniziato una raccolta fondi sul sito GoFundMe proprio per riuscire a sostenere le spese per le cure di Andrew.