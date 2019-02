Sveglio durante l'operazione al cervello: "Era tranquillo e rilassato"

Mentre il chirurgo gli asportava un cancro al cervello, lui era vigile, cosciente e persino collaborativo. L’operazione, durata diverse ore, è stata condotta con successo dai medici del reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Palermo. Ma la notizia non deve stupire più di tanto. Si tratta di una tecnica conosciuta come "awake surgery" che permette di preservare alcune funzioni cerebrali che, in anestesia totale, potrebbero venire compromesse.

"La collaborazione del paziente è fondamentale in interventi come questo - spiega a PalermoToday Giovanni Grasso, a capo del team che ha operato il paziente -. Non ha perso alcuna funzione, era tranquillo e rilassato, certo sedato, ma sveglio. Non tutti i pazienti possono fare questo tipo di intervento. In corso d'opera può trasformarsi e può essere necessario procedere ad anestesia totale. La loro paura è quella di percepire dolore. Ma il cervello in questi casi non è innervato e l’unica impressione che possono subire è quella di sapere che sono sotto ai ferri".