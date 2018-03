Pistola taser a polizia e carabinieri, via alla sperimentazione: "Come negli Usa"

La pistola taser sarà in uso alla polizia, la sperimentazione inizia da sei città: Milano, Brindisi, Caserta, Catania, Padova e Reggio Emilia.

Il taser è una pistola elettrica che immobilizza con una scossa e permette alle forze dell'ordine di evitare la colluttazione con la persona sospetta. A dare il via ufficiale è stata la circolare firmata dal capo della direzione anticrimine, il prefetto Vittorio Rizzi, lo scorso 20 marzo.

Servirà parecchio tempo, in ogni caso, prima che il taser vada a regime su tutto il territorio nazionale: dovrà esserci un'adeguata formazione, necessaria, in quanto lo strumento non è mai stato utilizzato dalle forze dell'ordine in Italia.

Il modello in dotazione si chiama X2 e rilascia una scarica elettrica di intensità regolare e durata controllata di cinque secondi; il sistema di mira ha invece un doppio puntatore laser e offre la possibilità di colpire un bersaglio fino a sette metri di distanza. La procedura coinvolge anche i carabinieri, scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera.

Ogni operatore avrà sulla propria divisa una particolare telecamera a colori ad alta definizione — dotata anche di visione notturna — che si accende automaticamente non appena viene tolta la sicura dell’arma, così da controllarne l’operato.

La richiesta di utilizzare il taser arriva dagli agenti, che sperano in tal modo di evitare colluttazioni con i fermati e "ridurre gli interventi corpo a corpo", ma avrà anche l'obiettivo di "fronteggiare le aggressioni in cui ogni giorno vengono coinvolti poliziotti, carabinieri e militari". Negli Stati Uniti il taser trova largo impiego nelle forze di polizia, non senza polemiche però: Amnesty International denuncia che 334 sono le persone morte negli Usa, dal 2001 all'agosto 2008, dopo essere state colpite da taser usati impropriamente su persone che avevano problemi di salute.