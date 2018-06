"Tutti i poliziotti italiani avranno il taser": l'annuncio di Gabrielli

Presto i poliziotti italiani avranno a disposizione il taser: è quanto assicura il capo della Polizia Franco Gabrielli, che si è recato oggi a Genova per visitare i due agenti feriti domenica: "I poliziotti avranno in dotazione le pistole elettriche, così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi".

"L'iter per dotare la polizia dei taser è partito nel 2014 e ora è alla firma del ministro - ha aggiunto - In un primo momento le pistole elettriche saranno sperimentate in alcune città insieme a carabinieri e guardia di finanza. Poi saranno distribuite a tutte le forze dell'ordine".

Due giorni fa nel capoluogo ligure due agenti avevano riportato ferite nel corso di un tentativo di Tso nei confronti di un giovane che poi è rimasto ucciso nella colluttazione, raggiunto da un colpo di pistola esploso da un agente. È stato ucciso mentre tentava di accoltellare l'altro poliziotto. Gli agenti erano intervenuti su richiesta della madre del giovane, temendo che questi potesse compiere un gesto estremo.

L'agente che ha sparato è ora indagato per omicidio colposo per eccesso nell'uso delle armi.

"Queste vicende lasciano sempre amarezza - commenta Gabrielli - Anche quando muore una persona che delinque e che si è posta in condizione di offesa nei nostri confronti. Non è mai una cosa positiva, non dobbiamo perdere quel profilo di umanità che alla fin fine contraddistingue in positivo la nostra attività".