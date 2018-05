"Amazon tax" per aiutare i senzatetto: è polemica

La città di Seattle ha approvato una legge che permette di aumentare le tasse ai colossi che hanno sede nella città, tra cui Amazon e Starbucks, e usare il denaro raccolto per combattere il problema dei senzatetto. Si tratta di una versione meno aggressiva della "head tax" allo studio da settimane e molto controversa.

Il consiglio comunale ha deciso che farà pagare 275 dollari in più ad impiegato ogni anno - contro i 500 previsti dall'idea iniziale - a aziende con più di 20 milioni di dollari di ricavi all'anno. Inoltre avrà una durata di cinque anni.

La tassa porterà al comune circa 50 milioni di dollari che potranno essere usati per migliorare le condizioni dei senzatetto. Il 60-70% dei questo denaro sarà infatti usato per costruire case a prezzi calmierati mentre il resto sarà usato pr potenziare i centri di aiuto ai senzatetto e altri servizi.

Per ora non è chiaro cosa farà Amazon, anche se il colosso ha minacciato Seattle di diminuire il numero di impiegati a Seattle per difendere i suoi interessi. Seattle da anni cerca di fermare l'aumento del numero di senzatetto: si tratta di una emergenza che colpisce tutta la contea della città e che per essere risolta necessita di almeno 400 milioni

Amazon, che ha sede proprio nella città dello stato di Washington, si dice "delusa". In una nota il colosso di Jeff Bezos si dice "preoccupato dal futuro creato dall'approccio ostile e dalla retorica del consiglio comunale, che ci costringe a porci domande sulla nostra futura crescita nella città".