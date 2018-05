Maxi-conto in taxi: 40 euro per percorrere 1400 metri

A Rapallo, sulla riviera ligure, la notizia è sulla bocca di tutti. I più arrabbiati sono i tassisti stessi, dopo che un loro collega ha presentato a due turiste brasiliane un maxi conto di 40 euro per percorrere appena 1400 metri. Parlare di "truffa", come fanno oggi i giornali locali, non appare eccessivo.

Due villeggianti sudamericane, racconta il Secolo XIX, sono salite sul taxi per raggiungere la stazione ferroviaria partendo dall'hotel Excelsior Palace. Dopo aver pagato i 40 euro però hanno deciso deciso di denunciare l'accaduto e grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza dell'albergo dove alloggiavano sono riuscite a risalire alla vettura che le aveva trasportate.

Il tassista avrebbe viaggiato senza attivare il tassametro e senza dare loro la ricevuta. Ora che è stato individuato verrà convocato in Comune, a Rapallo, per essere ascoltato. E per le sanzioni previste a chi non rispetta il regolamento (nel caso specifico: accanto alla tariffa esorbitante, il tassametro spento e la mancanza della ricevuta).