Francia, telefoni fissi nelle celle di 50mila detenuti entro il 2018

Il ministero della Giustizia francese ha lanciato una gara d'appalto per realizzare circa 50mila utenze nei penitenziari del Paese. I detenuti avranno un telefono fisso in ogni cella, per comunicare così con l'esterno ma solo con i numeri autorizzati dall'amministrazione penitenziaria. Le prime linee dovrebbero essere attivate entro la fine del 2018, come scrive il quotidiano francese Le Monde.

Al momento i detenuti possono telefonare soltanto in orari prestabiliti da cabine telefoniche comuni ma spesso, a causa del sovraffollamento delle strutture e della mancanza di personale, molti di essi non riescono ad usufuire di tale possibilità.

Il telefono fisso in cella è già realtà sperimentata nel carcere di Montmédy, nel nord-est della Francia, dove a partire dal luglio 2016 296 detenuti hanno potuto chiamare i propri famigliari in qualsiasi orario (mentre spesso le fasce orarie consentite per le chiamate corrispondono agli orari lavorativi e scolastici, quindi è più difficile trovare in casa figli e parenti), a un costo inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle cabine che si trovano nel penitenziario.

L'amministrazione Macron punta molto sul provvedimento. Il mantenimento dei legami familiari è considerato un elemento chiave per il reinserimento nella società dei detenuti. Ma l'idea di equipaggiare le celle con utenze telefoniche ha anche un altro scopo: scoraggiare il traffico di telefoni cellulari, una delle principali fonti di conflitto nelle prigioni.