La tempesta Dennis si abbatte sul Regno Unito: morti e voli in tilt

La violenza di Dennis si sta abbattendo sul Regno Unito, con l'Ufficio Meteorologico britannico che ha diffuso un bollettino di allerta rossa definendo la tempesta “potenzialmente mortale”, soprattutto nella zona del Galles del Sud. Si tratta della prima volta dal 2015 che viene emessa una comunicazione del genere. Oltre 300 avvisi di alluvione sono stati emessi in tutto il Paese, inclusi sette 'gravi', di cui due in Inghilterra, due nel Galles e tre in Scozia.

Tempesta Dennis, centinaia di voli cancellati

Nei giorni scorsi alcune compagnie aeree, come Easyjet e British Airways avevano comunicato la cancellazione di centinaia di voli da e per la Gran Bretagna. La violenza della tempesta ha infatti reso molto complicate le operazioni per i piloti, come testimoniano le immagini che arrivano dai social. Gli uomini alla guida di un Airbus A380 della Etihad hanno dovuto dare il meglio per evitare conseguenze durante l'atterraggio all'aeroporto di Heathrow di Londra.

The skill of two pilots was captured on video as they landed the world's largest passenger plane sideways while battling heavy crosswinds at Heathrow Airport



Read more on #StormDennis here: https://t.co/CmFeiRKwiO pic.twitter.com/XEkRQfPGXd — Sky News (@SkyNews) February 17, 2020

Difficili anche i collegamenti via mare: un video girato sull'isola di Arran, in Scozia, mostra un traghetto in balìa delle onde.

🎥 CalMac ferry MV Caledonian Isles rocking violently in Ardrossan harbour as Storm Dennis hits Scotland. Credit: Stuart Bell 🌊😲🤢 #ardrossan #arran #stormdennis # weatherwarning #scotland #calmac 🎥 pic.twitter.com/y7X0CPMm1Y — The Daily Record (@Daily_Record) February 14, 2020

Tempesta Dennis, il bilancio delle vittime

La tempesta Dennis ha già provocato ingenti danni, tra allagamenti famiglie bloccate dall'acqua ed evacuate. Come riporta la Bbc, al momento il bilancio è di tre morti, mentre una donna risulta ancora dispersa.