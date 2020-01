Terrore in metro, tenta di rapire una ragazza addormentata: arrestato

Un uomo di 48 anni è finito in manette a New York, negli Stati Uniti, dopo aver tentato di rapire una giovane ragazza che si era addormentata sui sedili di un vagone della metropolitana.

Come racconta New York Daily News, la segnalazione è scattata dopo che sui social ha iniziato a circolare un video in cui un uomo vestito totalmente di rosso tenta di attirare l'attenzione della ragazza addormentata. Quando la metropolitana si ferma e si aprono le porte, l'uomo solleva di peso la giovane e la porta fuori dalla carrozza. Per fortuna la vittima si è accorta di quello che stava succedendo, riuscendo a scappare e a tornare sul treno.

In un secondo momento sui social è comparso anche un altro video, poi rimosso, in cui si vedono alcuni ragazzi aggredire l'uomo in rosso su un marciapiede del Bronx, che con tutta probabilità lo avevano riconosciuto nel primo filmato.