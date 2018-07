Tenta di soffocare la suocera malata in ospedale: scoperto dalla badante

Episodio agghiacciante in un ospedale di Chioggia, nel Veneziano, dove un uomo di 56 anni ha cercato di uccidere la suocera 83enne ricoverata per un’ischemia cerebrale soffocandola con un telo. A lanciare l’allarme è stata una badante bielorussa, che stava assistendo un’altra paziente ricoverata nella stessa stanza.

Il 56enne, approfittando di un breve momento di assenza della donna, ha messo in atto i suoi folli propositi cercando di soffocare l’anziana, forse preoccupato di dover sostenere le spese per le cure mediche. La badante però è rientrata prima del previsto e si è trovata di fronte ad una scena che probabilmente non dimenticherà mai: l'uomo aveva in una mano un telo cerato appoggiato al naso e alla bocca della suocera e nell’altra mano un cellulare con il cronometro attivo.

La donna ha notato che l’anziana cercava di liberarsi ed è andata a chiamare un’infermiera. È stato in quel momento che il 56enne si è accorto di non essere più solo, perciò ha mollato la presa.

"È una tecnica sconosciuta anche ai medici"

All’infermiera ha spiegato di aver messo in atto una tecnica del tutto innovativa che avrebbe dovuto stimolare una reazione nell’anziana. Per avvalorare questa tesi ha finto di fare una telefonata, asserendo di aver provato questa pratica e che sarebbe tornato il giorno successivo per riprovarci. Nel frattempo la suocera si è ripresa e il personale sanitario ha avvisato i carabinieri di Chioggia, che hanno avviato un’indagine al termine della quale l’uomo è stato arrestato.

Le indagini

Venerdì pomeriggio i militari hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio risale infatti allo scorso 13 luglio, ma i dettagli di quanto accaduto sono emersi solo nelle ultime ore. All'origine del gesto, oltre alla preoccupazione di dover sostenere le spese mediche, ci sarebbe anche un periodo difficile che l'indagato, disoccupato dal 2015, stava affrontando a causa della perdita della madre.