La mamma non accetta la sua omosessualità: ragazza tenta il suicidio in metro

Dopo il salvataggio, ha raccontato a quei tre eroi sconosciuti, quale era il suo dolore e cosa l'aveva spinta a tentare un gesto così folle. Come racconta MilanoToday, la giovane si è aperta e ha confessato loro di quei problemi con sua mamma per il suo orientamento sessuale e di quella voglia di farla finita per non soffrire più.

E infatti giovedì mattina, lei - una ragazza colombiana di 23 anni - è andata nella stazione metropolitana in Duomo proprio con quell'intento. Alle 8.20, in pieno orario di punta, è scesa sulla banchina in direzione Rho Fiera e, con le lacrime agli occhi e visibilmente agitata, ha più volte oltrepassato la linea gialla, come a voler aspettare soltanto il momento buono per lanciarsi.

Le sue lacrime, però, non sono sfuggite a due uomini di quarantacinque e quarantotto anni, che si sono avvicinati e l'hanno tirata a sé, portandola al sicuro. Subito dopo è arrivata anche una terza persona - una donna quarantenne - che ha allertato il 112.