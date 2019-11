Mette in fuga a morsi il rapinatore: il coraggio di zia Anna, 80 anni e nessuna paura

Ottant'anni portati splendidamente, e un coraggio che ha sorpreso in primis lei stessa. Un malvivente credeva probabilmente di fare un colpo facile in quella pasticceria di via Regina Elena a Olbia. Zia Anna, quattro decenni trascorsi dietro il bancone del negozio, non la pensava però allo stesso modo: ha reagito prendendo a morsi e costringendo alla fuga precipitosa il rapinatore.

"Stavo facendo un tramezzino - dice lei stessa alla tv locale Videolina, che le ha dedicato un servizio - quando a un tratto me lo sono trovato addosso. Mi ha buttato per terra e con la mano mi stava soffocando. Ho cercato di liberarmi e lui ha continuato. Allora mi sono stancata e l'ho morsicato. E lui è scappato".

"Non ho avuto paura", assicura l'anziana. Tuttavia quella sera prima di coricarsi ha avuto necessità di bere una buona camomilla, per la prima volta in vita sua. In tanti le hanno mostrato vicinanza e solidarietà dopo la tentata rapina. In cassa vi erano poche decine di euro, e il malvivente potrebbe essere stato immortalato da alcune telecamere di sorveglianza. Indagini affidate a polizia e carabinieri del posto.