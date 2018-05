In due tentano di violentare una studentessa: 20enne salvata da un passante

Prima l'hanno immobilizzata e portata via, poi le hanno tolto i vestiti e hanno tentato di violentarla. Si tratta dell'incubo vissuto da una ragazza di 20 anni in via De Amicis, nel pieno centro di Milano, avvenuto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 aprile. A salvare la giovane dalla violenza sessuale è stato un passante che, resosi conto di quanto stava accadendo, ha iniziato a urlare dicendo che avrebbe chiamato le forze dell'ordine. E loro sono scappati.

Protagonista del fatto — riportato sul Corriere della Sera con un articolo firmato da Gianni Santucci —, una studentessa britannica poco più che ventenne. Il tentativo di violenza è accaduto intorno alla 1.30 mentre la giovane stava rincasando dopo una serata con degli amici. Stava camminando su Via De Amicis, tra l'Università Cattolica e le Colonne di San Lorenzo, una di quelle aree in cui sono in corso gli scavi per costruire la nuova metropolitana dove le recinzioni del cantiere hanno creato alcune zone meno visibili alle auto. E mentre stava camminando è stata braccata da due uomini.

Lei ha provato a resistere, ma era terrorizzata e in difficoltà anche perché aveva bevuto troppo. A salvarla è stato un uomo che passava di lì per caso e i due si sono dileguati. Ma su di loro non ci sono molti elementi: la studentessa, durante la denuncia ai carabinieri, ha fornito una generica descrizione dicendo che le sembravano due nordafricani, qualche elemento in più potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso installate nelle vicinanze. Sul caso stanno indagando i militari della compagnia Duomo.

Il tentativo di stupro è avvenuto vicino alle Colonne di San Lorenzo, uno dei luoghi della movida Milanese frequentato dai giovani e pattugliato dalle forze dell'ordine.