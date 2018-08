L'emiro del Qatar sbarca a Brindisi per salutare "nonna Teresa"

È arrivato nel porto di Brindisi a bordo del suo panfilo, uno dei più grandi al mondo con i suoi 124,4 metri di lunghezza e 19,5 metri di larghezza. Per l'emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, lo scalo nel porto pugliese non era solo uno scalo tecnico ma anche l'occasione per incontrare una vecchia conoscenza.

Teresa Borsetti è una donna brindisina di 89 anni che ha conosciuto di persona l’emiro quando 21 anni fa lo ha ospitato proprio nella sua casa in via Thaon De Revel, in quella zona più antica del porto di Brindisi.

Hamad bin Khalifa Al Thani, proprio come oggi, aveva fatto scalo nel porto di Brindisi e stava passeggiando a piedi quando ha avuto bisogno di una toilette.

All'epoca non c'erano locali pubblici, così come raccontano oggi i quotidiani locali nessuno era stato disponibile ad aiutarlo ad eccezione di Teresa che aprì le porte della sua casa e mise a disposizione dell’emiro il suo bagno.